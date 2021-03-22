Задержанных аниме-косплейщиков отпустили без протоколов

В Петербурге отпустили подростков, задержанных днем 21 марта у лофт-проекта «Этажи» за фотографирование с флагом ЛГБТ сообщества. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

У подростков и их родителей брали объяснения по поводу их отношения к ЛГБТ+. Адвокаты, пришедшие на помощь, рекомендовали не отвечать на вопросы, ссылаясь на 51-ю статью Конституции РФ. При этом первое время ни родители, ни адвокаты не могли попасть в отделение полиции. Правоохранительные органы прокомментировали этой необходимостью соблюдать противоэпидемиологические меры.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о задержании 20 подростков, одетых в костюмы аниме.