Петербуржский суд вынес приговор по делу о хищении субсидий для полигона "Красный бор"

Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга был вынесен приговор директору компании, которая должна была осуществлять ремонт полигона опасных химических отходов «Красный Бор2, расположенного в Ленинградской области.

Андрею Градобоеву было предьявлено обвинение в хищении почти 10 миллионов рублей. Данная информация была предоставлена объединенной службой городских судов. Суд установил, что обвиняемый создавал видимость осуществления ремонта, присваивая себе бюджетные денежные средства. Сумма, похищенная Градобоевым в период с сентября по октябрь 2014 года составила 4 581 302 рубля, в период с ноября по август 2015 года обвиняемый похитил еще 4 988 911 рублей.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа суммой 500 000 рублей. Кроме того, по второму делу Градобоев получил условный срок 2 года, с испытательным сроком 3 года.