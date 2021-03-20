Суд в Санкт-Петербурге приговорил обвиняемого в хищении 9,5 миллионов рублей к условному сроку

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор руководителю компании "Экоградстрой" Андрею Градобоеву в виде условного срока и штрафа по уголовному делу о мошенничестве. Об этом вчера, в пятницу, 19 марта, проинформировали в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

На основе опубликованного сообщения следствием было установлено, что с 2014 по 2015 года Андрей Градобоев был уличён в хищением субсидий, которые предназначались для содержания полигона с отходами "Красный бор". Суд признал Андрея Градобоева виновным по части шестой статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

Также сказано, что суд присвоил мошеннику наказание в виде условного лишения свободы сроком на два года. Условный срок установлен с испытательным сроком в три года. Сообщается, что Андрея Градобоев задержали в марте 2017 года. Известно, что полигон "Красный бор" в Ленинградской области является одним из самых опасных объектов накопленных отходов, которые вредят окружающей среде в России.