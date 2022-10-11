В Петербурге начальница почтового отдела была осуждена за кражу пенсий и пособий

В Петербурге начальница филиала “Почты России” получила условный срок за мошенничество и кражи пособий у пенсионеров.

Прокуратура Петроградского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении начальника отделения почти, которая была признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения).

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга, женщина имела свободный доступ к финансовой документации, журналам и главной кассе, где хранились деньги. Подсудимая, пользуясь служебном положением, подделывала документы от имени лиц, имеющих законное право на получение денежных средств. Когда кто-то не являлся за выплатой, начальница отделения ставила отметку, что пенсия или пособие выдано, подделывая при этом подписи граждан. Таким образом ею было похищенна сумма свыше 848 тысяч рублей.

Женщине было назначино наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге мужчине избрали наказание в виде четырех лет колонии общего режима за истязания пасынка.