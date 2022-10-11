Петербуржец отправится в колонию за истязания пасынка

В Петербурге мужчина получит срок за издевательства и истязания по отношению к своему пасынку.

Как сообщили в пресс-службе прокуратура Санкт-Петербурга, 40-летнего гражданина признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии), пунктом «д» части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы человека).

Суд установил, что с мая по июль 2021 года мужчина, основываясь на ложно понимаемых методах воспитания, систематически наносил телесные повреждения своему 13-летнему пасынку, чем доставлял последнему физические и психические страдания.

Также отчим заставлял ребенка спать на полу, ограничивал в еде, запирал ночью на балконе и вынуждал выполнять физические упражнения, которые были не сопоставимы с возрастом мальчика.

Суд согласился с мнением прокуратуры Красногвардейского района о виновности подсудимого. Мужчине избрали наказание в виде четырех лет колонии общего режима.

Ранее Санкт-Петерюург.ру сообщал, что Фрунзенский районный суд Петербурга отправил в СИЗО молодого человека, имевшего намерение спалить районный военкомат.