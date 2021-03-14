В Адмиралтейском районе удалось вернуть сбежавшего бурундука хозяйке

В Петербурге волонтерам службы спасения животных «Кошкиспас» удалось помочь хозяйке вернуть сбежавшего бурундука. Инцидент произошел в Адмиралтейском районе города на улице Володи Ермака.

Выяснилось, что бурундук не захотел гулять, предпочитаю погреться у трубы в подъезде. Хозяйка вынесла домашнего питомца на прогулку, однако тот выскользнул и спрятался в дыру у труб на первом этаже дома. Не справившись сама, хозяйка обратилась к спасателям. Об этом сообщают на официальной странице «Кошкиспаса» во «ВКонтакте».

Малыша удалось достать с помощью небольшой удавки, изоленты, проволоки и телефонного кабеля. Уже к полуночи этого же дня питомец был в теплой квартире.