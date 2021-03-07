Сиделку отправили под арест за избиение 98-летней блокадницы

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об аресте в отношении сиделки, которая покушалась на убийство 98-летней блокадницы. Преступницей оказалась жительница Петербурга Любовь Анисимова.

Региональное управление Следственного комитета России сообщает, что родственники пенсионерки наняли сиделку. На следующий день женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, вступила в конфликт с блокадницей. В результате, пенсионерка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также большое количество ушибов и ссадин.

Согласно следствию, на крики пожилой женщины пришли соседи, которые и вызвали сотрудников полиции.

На данный момент состояние пенсионерки находится в удовлетворительном состоянии.