Офицеры СК помогают 98-летней петербурженке, пострадавшей от рук сиделки

В Санкт-Петербурге 98-летней блокаднице Ленинграда, которая пострадала от рук сиделки, сотрудники из ГСУ Следственного комитета России по Петербургу оказывают всяческие меры поддержки. Пресс-служба ведомства сообщила, что сотрудники СК и Культурного центра навестили пенсионерку и вручили ей цветы и подарки.

Сотрудники комитета оперативно среагировали и при ухудшении состояния женщины отправили ее на госпитализацию в одну из больниц Северной столицы.

Сообщается, что в Комитет по социальной политике направлено письмо, в котором просят принять решение по Евгении Алексеевне и предоставить ей путевку для лечения в оздоровительный центр.