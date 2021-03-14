Избитую сиделкой блокадницу вновь госпитализировали

В Петербурге минувшей ночью госпитализировали в отделение реанимации бабушку, которую 28 февраля избила сиделка. Блокадницу взяла на попечительство благотворительная организация из Петербурга «Добродомик». Именно они сообщили об инциденте в социально сети «ВКонтакте».

Ранее сиделка избила пожилую женщину с особой жестокостью, и бабушка провела некоторое время в больнице. Однако спустя неделю была выписана домой. Сегодня ночью она почувствовала себя плохо и ей вызвали скорую помощь.

«Сегодня ночью бабушке стало плохо, вызвали скорую. Врачи, оценив её состояние, не готовы были оставлять дома, и её экстренно доставили в больницу, в сердечную реанимацию. Всё-таки выписывать 98-летнюю бабушку через неделю после таких побоев было крайне рано», — комментируют ситуацию в «Добродомике».