Драка в петербургском баре с актёром Епифанцевым находится под проверкой полиции

Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку по факту случившейся драки, одним из участников которой оказался известный российских актёр Владимир Епифанцев.

Одна из участниц драки в данный момент находится в отделении полиции, проинформировали в МВД Санкт-Петербурга. Она является ровесницей Анастасии Веденской, которая получила травмы.

Инцидент случился в пивном ресторане "Мариус". Актёрская вечеринка после премьеры картины "Дочь тьмы" отправилась на улицу Марата, где актёры планировали отметить успешный показ фильма. В какой-то момент между бывшей женой Епифанцева Анастасией Веденской и её знакомой началась конфликтная ситуация, в которую затем вмешался сам актёр. По итогу произошла драка.

Бывшая супруга Епифанцева, которая получила травму пивным бокалом в голову из-за споров на тему домашнего насилия, в данный находится в больнице. Сообщения о её состоянии пока не поступали.