Звезда «Зеленого слоника» ударил женщину в баре

Актер Владимир Епифанцев стал фигурантом громкого скандала после премьеры фильма «Дочь тьмы», в котором главную роль исполняет экс-супруга артиста.

В отеле, расположенном в центре Петербурга на улице Марата, устроили банкет по случаю премьеры фильма. В районе часа ночи одна из присутствующих там девушек ударила по лбу бокалом Анастасию Веденскую. Епифанцев вступился за бывшую жену и дал пощечину обидчице. Однако за девушку заступился молодой человек, в результате чего возникла драка между мужчинами.

На вызов приехали сотрудники полиции и доставили дерущихся в дежурную часть. По обоюдному отсутствию претензий мужчин отпустили.