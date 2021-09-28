На Невском проспекте Mercedes сбил девушку

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте произошло ДТП, в результате которого пострадала петербруженка. Инцидент произошел вечером 27 сентября.

Кадры с места происшествия появились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы также сообщили, что 24-летнюю девушку сбил водитель на Mercedes.

В ГУ МВД России по городу и Ленинградской области отметили, что девушка перебегала дорогу на Невском проспекте в неположенном месте. На место столкновения прибыла скорая помощь. Пострадавшую увезли в Мариинскую больницу Северной столицы. Ее состояние оценивают как среднетяжелое.