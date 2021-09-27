В Санкт-Петербурге в Красносельском районе безработный петербуржец обстрелял автомобиль из пейнтбольного ружья. Причиной этому стала ссора двух участников движения. После этого сотрудники полиции задержали 20-летнего стрелка.

Сообщается, что хулиган восемь раз выстрелил из оружия, похожего на пейнтбольное ружье, в машину Volkswagen, а после уехал. Пострадавший немедленно обратился в правоохранительные органы.

В отдел полиции обратился 44-летний водитель «Пассажиравтотранса», который сообщил, что в поселке Сергиев посад водитель «Фольксвагена» вышел из машины и начал стрелять по автомобилю Peugeot.