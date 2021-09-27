В ночь на 27 сентября на проспекте Непокоренных мотоциклист сбил велосипедиста

В ночь с 26 на 27 сентября в Санкт-Петербурге на проспекте Непокоренных около Богословского кладбища произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Известно, что столкновение произошло между водителем мотоцикла и велосипедистом.

В результате аварии мотоцикл отлетел в сторону и упал на клумбу, а велосипед остался лежать на проезжей части. Очевидцы в соцсетях сообщили, что на место происшествия прибыла скорая помощь.

Оба участника ДТП были отправлены в медицинское учреждение с тяжелыми травмами. Теперь специалистам предстоит узнать все обстоятельства и причины аварии.