В Петербурге загорелись автомобильные боксы площадью 800 кв. метров

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга загорелись четыре бокса в здании автосервиса, общая площадь которых составляет 800 кв. метров. В ГУ МЧС России по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что пожару присвоили повышенный уровень сложности.

«19 сентября в 13:30 поступило сообщение о пожаре по адресу: Красногвардейский район, Шафировский пр., дом №10, корпус 4. В двухэтажном здании автосервиса размером 20 на 40 м горят четыре бокса по всей площади», — заявили в спасательном ведомстве.

Также в пресс-службе МЧС отметили, что в 13:54 пожару был присвоен уровень сложности №1-БИС.

Сведений о пострадавших нет. На данный момент уточняется сколько автомобилей пострадало в результате пожара.