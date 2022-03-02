В Сергиево потушили автосервис

В Красносельском районе Петербурга утром среды, 2 марта, загорелся автосервис. В ГУ МЧС по Петербургу сообщение о возгорании сервиса на проспекте Ленина, 1 в Сергиево получили ближе к 10:30.

На тушение выехали 4 расчета в составе 20 сотрудников. Автосервис состоял из четырех боксов. Три из них сгорели полностью, один удалось сохранить.

Автомобили клиентов автосервиса повреждений не получили. Их успели выкатить на улицу.

Информации о пострадавших при пожаре сотрудниках автосервиса не поступало.