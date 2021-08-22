В Петербурге на проспекте Энгельса ограбили ювелирный салон

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что на проспекте Энгельса произошла кража имущества из ювелирного салона. Грабителя задержали при попытке уехать домой на поезде.

Кража была совершена в ночь с 15 на 16 августа. Сообщается, что преступник проник в ювелирный салон, разбил витрины и похитил украшения и наручные часы.

Правоохранительные органы проводили оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых они установили личность грабителя. Им оказался 28-летний уроженец Новосибирской области. Он пытался на поезде уехать домой, но его сняли с маршрута и задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит срок до пяти лет лишения свободы.