Полиция Петербурга за час нашла грабителя ювелирного

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции нашли все похищенные в ювелирном магазине драгоценности. "Разбойный" отдел полиции в совместной работе с коллегами из уголовного розыска Московского района вычислили и поймали злоумышленника, который совершил кражу 10 палет с золотыми украшениями в ювелирном магазине на Звездной улице в пятницу утром, 23 апреля.



По информации от пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на поимку грабителя магазина сети "585" в Московском районе, потратился всего час.

45-летнего безработного грабителя нашли на территории гаражей на Московском шоссе, 34, куда он припарковал свою машину. В салоне автомобиля были обнаружены 10 палет с золотыми украшениями из ювелирного магазина.

Видеокамеры ювелирного зафиксировали, что грабитель руками разбил витрину с драгоценностями.

Ранее несудимого горожанина Санкт-Петербурга на грабеж, как он неохотно поделился с оперативниками, толкнули финансовый кризис и личные обстоятельства. Как подчёркивает главк, он залез в кредиты, не рассчитал свои возможности и решил совершить преступление ради урегулирования денежных проблем.

У мужчины есть жена и 13-летний ребенок.

Задержанный был доставлен в отделение полиции для проведения процессуальных действий, похищенное полностью изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.