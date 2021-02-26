В "Гринландии" пропало электричество

Вечером в четверг три дома жилого комплекса «Гринландия» на Тимуровской улице в Петербурге ненадолго остались без света. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

При этом блэкаут длился недолго.

В компании «Россети Ленэнерго» сообщили, что в 22:45 во все дома вернули электричество. Когда произошло отключение, не сообщается.

Специалисты пояснили, что было технологическое нарушение на оборудовании 10 кВ.

Как писал Санкт-Петербург.ру, последний крупный блэкаут произошел в Северной столице под Новый год – в Красносельском районе. Причиной стало все то же нарушение на оборудовании 10 киловатт. Без света остались несколько десятков домов.