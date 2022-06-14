В Пушкине трое напали на спящего дальнобойщика

Поздним вечером 12 июня на автостоянке на улице Саперная в Пушкинском районе Петербурга было совершено разбойное нападение на спящего водителя-дальнобойщика. Как стало известно «Санкт-Петербург.ру» сообщение о нападении поступило от очевидца в 23:16, а наряд полиции прибыл на место уже через шесть минут.

Водитель пояснил, что трое угрожали ему ножом в кабине грузовика и отобрали мобильный телефон стоимостью 20 тысяч рублей. Позднее устройство нашли брошенным на земле.

Полиция задержала сторожа автостоянки. В настоящий момент разыскивают остальных участников нападения.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что пьяный мурманчанин напал на медиков скорой помощи. Он ударил фельдшера и разбил стекло автомобиля.