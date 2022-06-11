Пьяный мурманчанин напал на медиков в центре Петербурга

Пьяного дебошира поймали в Центральном районе Петербурга. Мужчина напал на медиков скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Происшествие случилось в ночь на 11 июня у дома №8 по улице 8-Советская. Там прохожие увидели пьяного мужчину, который то ли потерял сознание, то ли спал на дороге. Пациентом стал 26-летний житель Мурманска. Вместо благодарности мурманчанин дважды ударил фельдшера, а после того как медработники закрылись в скорой, несколькими ударами разбил лобовое стекло.

Стражи порядка скрутили дебошира, прибыв на место происшествия. После этого его доставили в отдел полиции. На буйного пациента составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. После вытрезвления суд дал ему наказание - 12 суток ареста.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о похожем случае. В центре Петербурга мужчина напал на фельдшера скорой помощи. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело.