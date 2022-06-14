В квартирном пожаре на Ветеранов погибли двое

Утром вторника, 14 июня, в Красносельском районе Петербурга произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, сигнал о возгорании на проспекте Ветеранов поступил в 6:40.

Загорелась обстановка в двухкомнатной квартире. Общая площадь горения составила 7 квадратных метров.

В тушении участвовали 19 пожарных. Локализовать возгорание удалось в 7:06. Внутри спасатели нашли тела двух погибших. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что жителя коммунальной квартиры на проспекте Обуховской Обороны спасли из горящей комнаты во время пожара. Информации о пострадавших в этом пожаре не поступало.