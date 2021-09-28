Во время пожара в квартире в Красносельском районе погибли два человека

В Красносельском районе Санкт-Петербурга в одной из квартир жилого дома произошел пожар. Возгорание возникло утром во вторник, 28 сентября на проспекте Кузнецова,17. Звонок в пожарную часть поступил в 5:21. На место происшествия сразу же отправилась бригада спасателей.

«Прибыв на место, спасатели обнаружили, что в указанном доме полностью выгорела однокомнатная квартира общей площадью 36 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу и Ленинградской области.

Пламя тушили 12 сотрудников пожарного ведомства, а также 3 единицы техники. Ликвидация возгорания продолжалась около 40 минут. После пожарные начали осматривать помещение и обнаружили два трупа.