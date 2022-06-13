Из горящей квартиры на проспекте Обуховской Обороны спасли мужчину

В понедельник, 13 июня, в Невском районе Петербурга произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и Ленинградской области, сигнал о возгорании в пятикомнатной коммунальной квартире поступил в 11:44.

В одной из комнат загорелся обстановка на площади в десять квадратных метров. Проживающего в квартире мужчину успели спасти пожарные. Пожар удалось локализовать в 12:25. В тушении участвовали 19 сотрудников МЧС и 4 единицы техники.

Информации о пострадавших при пожаре в квартире на проспекте Обуховской Обороны не поступало.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что пожар на «Красном Треугольнике» локализовали. В тушении участвовали девять пожарных расчетов.