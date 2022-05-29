На Отечественной улице мужчина пытался решить конфликт с соседом пистолетом

В Красногвардейском районе Петербурга конфликт между соседями закончился стрельбой. Как сообщила пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области, ссора произошла в доме на Отечественной улице.

Один из участников не смог урегулировать возникший конфликт словами и достал травматический пистолет. Он несколько раз выстрели в соседа, но не нанес ему серьезных повреждений. От госпитализации пострадавший отказался.

А четырехлетнему ребенку в Петропавловской крепости госпитализация понадобилась. Как пишет «МК в Питере», мальчик упал и ударился головой о брусчатку.

Стрелявшего на Отечественной мужчину задержала полиция. Оказалось, что у него имеется разрешение на хранение и ношение травматического пистолета.