В Петербурге дорожный конфликт на КАД закончился стрельбой

Полиция задержала мужчину, который в ходе дорожного конфликта на КАД устроил стрельбу в сторону оппонента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 25 ноября, в пятницу, в полицию Красногвардейского района поступило сообщение он 32-летнего мужчина о том, что на 79 километре КАД на участке от поселка Стрельна в сторону Пулковского шоссе, водитель машины Peugeot произвел выстрел из предмета похожего на пистолет в автомобиль заявителя.

На 37 километре КАД сотрудники полиции задержали 33-летнего автомобилиста, подозреваемого в стрельбе. Выяснилось, что огонь он открыл в ходе дорожного конфликта. У задержанного был изъят предмет похожий на пистолет и магазин с пятью патронами. Оружие отправили на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в ихвинском районе Ленобласти нетрезвый рецидивист угрожал девушке пистолетом.