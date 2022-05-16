Дым из Михайловского театра оказался не пожаром, а учениями

В понедельник, 16 мая, обеспокоенные петербуржцы заметили дым, который шел из окон Михайловского театра на площади Искусств. Там же заметили скопление пожарных машин. Происходящее горожане активно обсуждали в социальных сетях.

Оказалось, что беспокоились жители Петербурга напрасно. Как сообщает телеканал 78, ссылаясь на источник в экстренных службах, пожара в здании Михайловского театра не было. Там прошли учения по пожарной безопасности.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в ночь на понедельник на Витебском проспекте загорелся автомобиль. Информация о пострадавших при пожаре не поступала, но сгораемые части машины выгорели полностью.