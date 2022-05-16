На Витебском ночью сгорел автомобиль

В Московском районе Петербурга в ночь на понедельник, 16 мая, тушили загоревшийся автомобиль. Как сообщили в региональном управлении МЧС, информация о возгорании автомобиля Acura поступила в 01:42.

В тушении участвовали 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. Возгорание удалось ликвидировать в 02:02. К этому времени сгораемые части легкового автомобиля выгорели полностью.

Информации опстрадавших при пожаре на Витебском проспекте не поступало.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что после тушения пожара на Звенигородской улице в здании были обнаружены тела двух погибших. У обоих была инвалидность.