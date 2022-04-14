На Пархоменко ночью тушили три автомобиля

В ночь на четверг, 14 апреля, в Выборгском районе Петербурга загорелись автомобили. Как сообщили в пресс-службе МЧС по городу и области, сигнал о возгорании трех иномарок на проспекте Пархоменко поступил 2:33.

Toyota Corolla, Skoda и Toyota Land Cruiser были припаркованы рядом. Все три автомобиля выгорели частично.

В тушении пожара участвовало десять сотрудников МЧС и две единицы специальной техники. Ликвидировать возгорание удалось в 03:21.

Информации о пострадавших при возгорании автомобилей не поступало.

Ранее «Санкт-Петербург» сообщал, что 13 апреля в Петербурге тушили пожар в общежитии Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова.