Общежитие медуниверситета тушат в Петербурге

На Пискаревском проспекте сегодня вечером, 13 апреля, спасатели пытаются потушить возгорание. Огонь охватил общежитие Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова. Об этом сообщает Мойка78.

Сообщение о пожаре поступило около 17:51. Огонь заметили в общежитии, которое находится в доме 47 по Пискаревскому проспекту. На улицу пришлось эвакуировать 101 человека. Данных о пострадавших пока не поступала.

В ГУ МЧС РФ по Петербургу рассказали, что площадь возгорания составила 18 квадратных метров. На месте происшествия работают 15 пожарных.