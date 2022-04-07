Пожилой пассажир скончался на борту летевшего в Пулково самолета

На борту самолета, следовавшего из минеральных Вод в Петербург, умер пассажир. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании «Россия», которая выполняла данный рейс, мужчина 1939 года рождения болел и летел с сопровождающим.

омандир экипажа сообщил на землю о чувствовавшем себя плохо пассажире. Затем он уведомил о смерти мужчины, однако принял решение не выполнять экстренную посадку, а долететь до Пулково.

В итоге самолет благополучно приземлился. Тело погибшего в воздухе пассажира передали медикам.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что с 12 апреля авиакомпания Pegasus Airlines возобновит регулярные рейсы из Петербурга в Стамбул.