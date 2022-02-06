«Международное» ограбление произошло ночью на Петроградской

В ночь на субботу за медицинской помощью обратился гражданин Великобритании, ассистент директора Кембриджской школы в Петербурге. Как сообщает «Фонтанка», в итоге у мужчины диагностировали ушибы лица и правого бедра.

В полиции мужчина рассказал, что на него напали неизвестные возле станции метро «Петроградская». Трое мужчин похитили у иностранца iPhone XP, часы Apple Watch, кошелек с шотландской банковской картой и 1000 рублей. Общая сумма ущерба оценивается в 51 тысячу рублей.

Предполагаемых грабителей задержали «по горячим следам». Трое мужчин от 28 до 32 лет имеют различное криминальное прошлое. Один находится под подпиской о невыезде за автоугон прямо сейчас. Второй уже был судим за за грабеж и разбой, угрозы убийством, нарушение неприкосновенности чужого жилья и наркосбыт. Третий ранее к ответственности не привлекался.