На Белы Куна задержали рецидивиста, отобравшего у петербуржца телефон

В Петербурге задержан ранее судимый мужчина, который познакомился с петербуржцем, чтобы потом ограбить.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 8 января в полицию Фрунзенского района обратился мужчина с заявлением, что во втором часу ночи возле продуктового магазина на улице Белы Куна у нему обратился прохожий, который попросил вызвать полицию, так как у него украли телефон.

Прибывшим на место происшествия правоохранителям потерпевший пояснил, что у дома 74 по Бухарестской улице он познакомился с неизвестным, который в ходе внезапно возникшего конфликта, применив силу, отобрал у него телефон стоимостью 10 тысяч рублей.

В тот же день на улице Белы Куна “по горячим следам” был задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 42-летний неработающий мужчина, который ранее был неоднократно судим. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 части 2 пункту “г” УК РФ (грабеж с применением насилия).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петроградском районе двое неизвестных заперли на съемной квартире девушку-курьера, отобрав два мобильных телефона.