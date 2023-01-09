В Петербурге неизвестный ограбили и заперли на съемной квартире девушку-курьера

В Петроградском районе Петербурга двое неизвестных ограбили девушку-курьера, а после заперли ее на съемной квартире. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 7 января в 22:25 в полицию сообщили, что в доме на Гатчинской улице обнаружена девушка в соседней квартире.

Приехавшие на место происшествия сотрудники правопорядка установили, что девушка работает курьером. В районе 22:00 она доставляла заказ на указанный адрес, где двое неизвестных отобрали у нее два телефона и заперли в съемной квартире, после чего скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту “а” части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц). На подогреваемых составлены ориентировки, полиция преступила к их розыску.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Невском районе Петербурга неизвестный ограбил микрофинансовую фирму, угрожая сотруднику ножом.