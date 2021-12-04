Коммунальное озеро из гидранта разлилось на Замшиной улице

Калининском районе Петербурга появился новый водоем. Во дворе на Замшиной улице разлилось настоящее озеро. Вода льется на дворовую территорию из пожарного гидранта.

О проблема возле дома 68 очевидцы рассказали в социальных сетях вечером 4 декабря. По их словам, гидрант использовался для временного водоснабжения жилого дома. От него провели шланг и выставили ограждение несколько дней назад.

Система дала сбой, когда гидрант и прикрепленный к нему шланг задел автомобиль. Теперь в здании куда шла вода, её нет. Зато во дворе воды очень много и, учитывая обещанное похолодание, утром жителей ждёт каток.

Как сообщает «Фонтанка», специалисты «Водоканала» уже устраняют аварию.