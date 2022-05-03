В 10 районах Петербурга завершили испытания теплосетей

В 10 районах Петербурга закончили температурные испытания. В штатном режиме их провели в Калининском, Выборгском, Колпинском, Красносельском, Красногвардейском, Кировском, Фрунзенском, Невском, Пушкинском и Приморском районах. Об этом сообщает пресс-служба ТЭК.

39 дефектов устранили специалисты, после чего заменили 131 метр трубопроводов. Летом проведут следующий этап подготовки города к отопительному периоду. В предприятии рассказали, что гидравлические испытания проведут в межотопительный период, а горячую воду будут отключать на сутки.

Давление в трубопроводах увеличат на четверть выше стандартной нагрузки, чтобы проверить готовность теплосетей.