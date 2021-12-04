Ограбившего ювелирный магазин в Петербурге задержали спустя три года

В городе Пушкино московской области был задержан подозреваемый в ограблении ювелирного магазины на проспекте Большевиков. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу, сотрудники угрозыска получили информацию о том, что мужчина проживает в Пушкино под чужой фамилией в начале декабря. Его уже доставили в Петербург и предъявили обвинение.

Ограбление произошло 31 января 2018 года. Трое злоумышленников похитили из магазина более 1,1 тыс. единиц украшений на 9,7 млн рублей. Позже они открыли стрельбу по полицейским и ранили одного из них в ногу.

Двое преступников были задержаны ранее. Проживающий в Пушкино стал последним пойманным участником преступной группы.