В Ленобласти нашли тело студентки Лужского техникума

В Лужском районе Ленинградской области обнаружено тело студентки местного колледжа. Об этом 10 декабря сообщает ЛенТВ24 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Девушка скончалась в комнате общежития. В момент смерти с ней рядом находилась ее соседка. По ее словам, девушка перед кончиной курила электронную сигарету, после чего начала хрипеть. Вызванные на место сотрудники скорой констатировали смерть.

Специалисты не обнаружили на теле девушки следов насильственной смерти. Судмедэкспертам предстоит установить точную причину смерти студентки. По сообщениям сотрудницы Лужского агропромышленного техникума, в котором училась погибшая, недавно она переболела коронавирусом, а также имела проблемы с сердцем.