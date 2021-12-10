  • 10 Декабрь 2021
USD 11.12.2021 73.6059 0.0061
USD ММВБ 18:23 73.4428  
EUR 11.12.2021 83.1158 -0.2286
EUR ММВБ 18:23 82.9708  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Ленобласти нашли тело студентки Лужского техникума

Автор:


© Фото: baltphoto

Темы дня

Причиной смерти могут быть серьезные проблемы с сердцем.

В Лужском районе Ленинградской области обнаружено тело студентки местного колледжа. Об этом 10 декабря сообщает ЛенТВ24 со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

Девушка скончалась в комнате общежития. В момент смерти с ней рядом находилась ее соседка. По ее словам, девушка перед кончиной курила электронную сигарету, после чего начала хрипеть. Вызванные на место сотрудники скорой констатировали смерть. 

Специалисты не обнаружили на теле девушки следов насильственной смерти. Судмедэкспертам предстоит установить точную причину смерти студентки. По сообщениям сотрудницы Лужского агропромышленного техникума, в котором училась погибшая, недавно она переболела коронавирусом, а также имела проблемы с сердцем. 

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    06.12.21
    Кадровый вопрос в «Метрострое Северной Столицы» решен на 85%: трудоустроено 3200 человек
    06.12.21
    5 лайфхаков написания резюме на английском
    03.12.21
    Как правильно выбрать квартиру в Санкт-Петербурге?
    29.11.21
    ЛитРес и Mamba выяснили, почему расстаются россияне в 59% случаев
    26.11.21
    АБН: Трансформация бизнеса России за 20 лет
    22.11.21
    Агентство Бизнес Новостей отметит 20-летие конференцией «Трансформации бизнеса России за 20 лет, 2001–2021»
    19.11.21
    Как защитить бытовую технику от колебаний напряжения?
    18.11.21
    Mamba и BestDoctor узнали нужен ли пцр-тест на свидании

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram