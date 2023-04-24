Ушла из жизни 78-летняя председатель совета директоров "Большого Гостиного Двора" Тушакова

Председатель совета директоров "Большого Гостиного Двора" Надежда Тушакова по неизвестной причине ушла из жизни в возрасте 78 лет. Прощание с покойной пройдет 26 апреля.

В пресс-службе "Большого Гостиного Двора" 23 апреля сообщили, что скончалась председатель организации Надежда Тушакова. Причину смерти при этом пока не указали.

В общей сложности Тушакова посвятила "Большому Гостиному Двору" более 60 лет жизни. Она начинала торговцем в магазине фарфора и хрусталя, а позже, после окончания института, встала на должность старшего инженера научной организации труда. Позже Тушакова заняла пост директора по торговле, а затем была избрана председателем совета директоров "Большого Гостиного Двора".

Церемонию прощания проведут 26 апреля в 10 утра на первом этаже Международной академии музыки Елены Образцовой, затем состоится отпевание в Николо-Богоявленском морском соборе. Похороны пройдут на Южном кладбище около трех часов дня также 26 апреля.

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