На юге Петербурга под окнами дома нашли тело девочки-подростка

Во Фрунзенском районе Петербурга местная жительница нашла у себя под окнами тело 14-летней девочки. Об этом 5 декабря сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Страшная находка обнаружилась под окнами жительницы одного из домов по Дунайскому проспекту накануне вечером. Женщина незамедлительна вызвала на место экстренные службы, но школьница к моменту их прибытия уже была мертва.

По предварительным данным, девочка незадолго до гибели могла поссориться со своим парнем. Правоохранители считают, что после этого она решила свести счеты с жизнью, сбросившись с общего балкона 17-го этажа.