В центре Петербурга ночью произошла драка с поножовщиной

В Центральном районе Петербурга у Перинных рядов накануне ночью нашли мужчину истекающего кровью из-за ножевых ранений. Об этом 2 декабря сообщает «Фонтанка».

Потерпевшим оказался мужчина 39 лет. Ранения он получил в драке около двух часов ночи. Подробности произошедшего сообщать отказался.

Мужчину с ножевыми ранениями в области печени экстренно госпитализирована в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Правоохранители также сумели найти нож, которым ранения были нанесены и восстановить ход событий.

По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью на набережной канала Грибоедова был задержан 24-летний житель Воронежской области. По факту нападения возбуждено уголовное дело.