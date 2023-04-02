В День смеха петербурженка вместе с микроволновкой получила в подарок пистолет от продавца

В Приморском районе Санкт-Петербурга женщина заказала через Интернет мясорубку. Однако продавец сделал покупательнице презент в виде пистолета с патронами. Правоохранители изъяли оружие.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 1 апреля, в День смеха петербурженка, проживающая по улице Туристкая получила заказанную через Интернет мясорубку. Однако оригинальный продавец положил впридачу пистолет с патронами.

Жительница не оценила необычный подарок и обратилась в полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов изъяли пригодный для стрельбы пистолет и семь патронов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Приморском районе мужчина подвергся нападению двух разбойников, которые отобрали у него телефон и кошелек с деньгами. Подозреваемых удалось задержать.