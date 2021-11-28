Экс-замдиректора ФСИН Николай Баринов умер в возрасте 62 лет

Бывший заместитель директора ФСИН Николай Баринов скончался в Москве в возрасте 62 лет. Об этом 28 ноября сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Александр Хинштейн на своем телеграм-канале.

«Бывший заместитель директора ФСИН Николай Баринов скончался сегодня на 63-м году жизни», — написал парламентарий.

Николай Баринов был замглавы ФСИН с 1998-го года, оставаясь на этой должности более 12 лет. В органах он отвечал за финансово-экономические вопросы, а в 2017 году отправился в тюремное заключение на 3,5 года за взяточничество. На свободу Баринов вышел только в прошлом году.