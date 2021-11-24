  • 24 Ноябрь 2021
USD 25.11.2021 74.3726 -0.4601
USD ММВБ 18:22 74.9257  
EUR 25.11.2021 83.6394 -0.5324
EUR ММВБ 18:22 83.9322  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Из-за отказа родителей от госпитализации в Сестрорецке умерла 3-летняя девочка

Автор:


© Фото: baltphoto

Темы дня

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

В Курортном районе Петербурга отказ родителей ребенка от срочной госпитализации стал причиной трагедии. Об этом 24 ноября сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Сестрорецке в детском саду на Приморском шоссе 3-летняя воспитанница пожаловалась на боль в животе и тошноту. После осмотра ребенка медиками, около 17 часов за малышкой пришел ее отец. По дороге домой девочке стало хуже и родителями была вызвана скорая помощь. Сотрудники скорой предложили ее госпитализировать, однако родители решили понаблюдать за состоянием ребенка дома. 

Около 19 часов вечера девочке снова стало хуже. Прибывшие на этот раз работники скорой не смогли реанимировать ребенка и констатировали смерть. Тело было направлено в морг для установления причин смерти. 

Семья погибшей является полной и на учете не состоит. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    22.11.21
    Агентство Бизнес Новостей отметит 20-летие конференцией «Трансформации бизнеса России за 20 лет, 2001–2021»
    19.11.21
    Как защитить бытовую технику от колебаний напряжения?
    18.11.21
    Mamba и BestDoctor узнали нужен ли пцр-тест на свидании
    16.11.21
    ФГУП «Росморпорт» и ООО «Приморский УПК» подписали соглашение о строительстве крупнейшего перегрузочного комплекса на Балтике
    15.11.21
    Компания «Приморский УПК» получила разрешение на строительство
    11.11.21
    Пуско-наладочные работы стартовали на подстанции «Купчинская» в Санкт-Петербурге
    02.11.21
    Задвижки, как отдельный тип трубопроводной арматуры
    01.11.21
    Энергокомплекс АО «ЛОЭСК» на усиленном контроле

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram