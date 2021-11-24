Из-за отказа родителей от госпитализации в Сестрорецке умерла 3-летняя девочка

В Курортном районе Петербурга отказ родителей ребенка от срочной госпитализации стал причиной трагедии. Об этом 24 ноября сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Сестрорецке в детском саду на Приморском шоссе 3-летняя воспитанница пожаловалась на боль в животе и тошноту. После осмотра ребенка медиками, около 17 часов за малышкой пришел ее отец. По дороге домой девочке стало хуже и родителями была вызвана скорая помощь. Сотрудники скорой предложили ее госпитализировать, однако родители решили понаблюдать за состоянием ребенка дома.

Около 19 часов вечера девочке снова стало хуже. Прибывшие на этот раз работники скорой не смогли реанимировать ребенка и констатировали смерть. Тело было направлено в морг для установления причин смерти.

Семья погибшей является полной и на учете не состоит. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.