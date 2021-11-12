На северо-востоке Петербурга мужчине стреляли под ноги у кладбища

В Красногвардейском районе Петербурга у Большеохтинского кладбища произошла драка с применением оружия. Об этом 12 ноября сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и области.

Конфликт между двумя мужчинами произошел накануне днем прямо у остановки общественного транспорта рядом с Большеохтинским кладбищем. Около четырех часов у дома №10 Партизанской улице после непродолжительной драки один из ее участников достал пистолет и стал стрелять по ногам оппонента.

После того, как обстреливаемый мужчина упал, второй участник стычки спешно покинул место происшествия. Пострадавшего с огнестрельным ранением доставили в одну из ближайших городских больниц.

Стрелка в настоящее время разыскивает полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.