В Петербурге за сексуальное насилие над ребенком задержан мужчина

В Красносельском районе Петербурга правоохранители задержали мужчину, который подозревается в сексуальном насилии на 10-летним ребенком. Об этом 8 ноября сообщает «Фонтанка».

Накануне в полицию около часа ночи обратилась 31-летняя жительница улицы Коммунаров в Красном Селе. Она рассказала правоохранителям, что днем ранее к ней в дом приходил 39-летний мужчина, работающий на предприятии. После его визита ребенок сообщил матери, что гость трогал его и приставал.

Уже около девяти часов вечера подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Там он и останется, пока суд не изберет ему меру пресечения. По данному факту было возбуждено уголовное дело.