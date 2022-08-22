Мужчина выстрелил в девятилетнего мальчика во дворе на Стасовой

На детской площадке в Петербурге мужчина выстрелил из пистолета в девятилетнего ребенка. Происшествие случилось на улице Стасовой в воскресенье, 21 августа.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, полицейские опросили ребят. Дети рассказали, что во время прогулки к ним подошел неизвестный. Он попросил их показать содержимое сумок и свои телефоны. Школьники после этого отошли в сторону дома, но мужчина догнал их и потребовал показать смартфон еще одного мальчика.

Ребенок отказался, и тогда мужчина достал пистолет и выстрелил ему в голову. После этого преступник скрылся с места происшествия, но успел угодить на запись камер видеонаблюдения. Теперь его разыскивают. На вид мужчине около 35 лет. Он был в черном спортивном костюме, кепке, желтых очках и белых кроссовках.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что двое хулиганов устроили стрельбу в Юсуповском саду в центре Петербурга.