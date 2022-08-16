Двое хулиганов устроили стрельбу в Юсуповском саду в центре Петербурга

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в полицию обратились обеспокоенные выстрелами в Юсуповском саду петербуржцы. Сотрудники правопорядка задержали двух мужчин, решивших пострелять их обреза.

Как сообщает AllNW, 15 августа, в понедельник, в 19:13, в полицию поступило сообщение о том, что двое мужчин стреляют из похожего на ружье предмета на территории Юсуповского сада. Приехавшие на место происшествия правоохранители задержали двух хулиганов. Оба оказались судимы ранее, один из них привлекался к уголовной ответственности четыре раза.

Сотрудника полиции изъяли у задержанных обрез ружья и 19 патронов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.