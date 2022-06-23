Губернатор Ленобласти сообщил об одном пострадавшем подростке при взрыве дома в деревне Невская Дубровка

В деревне Невская Дубровка Всеволожского района в жилом доме после взрыва бытового газа возник пожар. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что в квартире в момент инцидента находились двое подростоков, один из них госпитализирован.

Взрыв бытового газа произошел на третьем этаже пятиэтажного дома.

Квартира не эксплуатировалась, повреждены две межквартирные перегородки, целостность межэтажных перекрытий не нарушена, - сообщил в своем telegram-канале глава Ленобласти.

В квартире в момент врзыва находились двое подростков, один из низ госпитализирован в медицинское учреждение.

Полиция проводит проверку по факту нахождения посторонних в квартире.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что сорок пожарных тушили квартиру в деревне Невская Дубровка. На место происшествия прибыли 40 сотрудников дежурных смен пожарных частей. В тушении были задействованы 20 единиц специальной техники.