Сорок пожарных тушили квартиру в деревне Невская Дубровка

В деревне Невская Дубровка Всеволожского района в четверг, 23 июня, загорелась квартира в жилом доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в четверг, 23 июня, в 09:50. Местные жители заметили дым и вызвали экстренные службы.

На место происшествия прибыли 40 сотрудников дежурных смен пожарных частей. В тушении были задействованы 20 единиц специальной техники.

Было установлено, что в пятиэтажном жилом доме загорелась квартиры на третьем этаже. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Спасатели ликвидировали возгорание в 10:25, на тушением им потребовалось 35 минут.

Информация о пострадавших в пожаре уточняется.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщал, что крупный пожар вспыхнул на Октябрьской набережной. В Ленобласти в Уткиной Заводи местные жители заметили черные клубы дыма. В Речном порту вспыхнул ангар. Пожару присвоен дополнительный уровень сложности.